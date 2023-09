Londonski derbi brez zmagovalca, kriza Chelseaja se nadaljuje

London, 24. septembra - Derbi 6. kroga angleškega nogometnega prvenstva med londonskima ekipama Arsenalom in Tottenhamom se je končal brez zmagovalca, z izidom 2:2. Arsenal je z avtogolom in uspešno izvedeno enajstmetrovko Bukaya Sakaja dvakrat vodil, Tottenham pa je dvakrat izenačil, obakrat je to uspelo Južnokorejcu Son Heung-minu.