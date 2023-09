Vreme: Ponoči bo oblačno

V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih ni izključena kakšna dežna kaplja. Pihal bo severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno in topleje, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V sredo bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Po prehodu hladne fronte se je nad srednjo Evropo in vzhodnimi Alpami okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Nad srednjim in južnim Jadranom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki s svojim obrobjem vpliva na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo predvsem v krajih zahodno od nas deloma jasno, drugod bo še prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo deževalo predvsem v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Madžarske. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju zmerna do močna burja. V ponedeljek bo v sosednjih krajih Italije ter ob severnem Jadranu sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu večinoma zmerna burja.