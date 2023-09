Trst, 24. septembra - Ob hitri cesti pri Trstu v smeri proti Miljam so davi na ograji odkrili privezano truplo moškega. Truplo je imelo zakrite oči in zvezane noge ter številne poškodbe in znake mučenja, poročajo lokalni mediji. Primer preiskuje državno tožilstvo v Trstu.