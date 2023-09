Hidroelektrarne HSE na Dravi, Soči in Savi lani proizvedle elektrike za 61 odstotkov gospodinjskih odjemalcev

Ljubljana, 24. septembra - Hidroelektrarne HSE na Dravi, Soči in Savi so lani proizvedle 2356 gigavatnih ur električne energije, kar predstavlja oskrbo 526.000 oziroma 61 odstotkov gospodinjskih odjemalcev, so ob današnjem svetovnem dnevu rek sporočili iz HSE. Letos so proizvedli še več električne energije in poudarili vzajemno koristno sobivanje z okoljem in prebivalci.