V španskem mestu razburjajo fotografije golih deklet, narejene z umetno inteligenco

Sevilla, 24. septembra - V mestu Almendralejo na jugozahodu Španije razburjajo fotografije golih tamkajšnjih najstnic, ki brez vednosti njihovih družin krožijo po družbenih omrežjih in so ustvarjene z umetno inteligenco. Doslej se je javilo že kakih 20 deklet, starih med 11 in 17 let, katerih običajne fotografije naj bi obdelali s posebno aplikacijo, poroča britanski BBC.