Roparji v Ljubljani zvezali uslužbenca v optiki in odnesli za več tisoč evrov blaga

Ljubljana, 24. septembra - V soboto zjutraj se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodil rop. Po doslej zbranih podatkih so trije zamaskirani neznanci vstopili v optiko, uslužbencu zagrozili z orožjem in ga zvezali. Iz prodajalne so ukradli blago v vrednosti več tisoč evrov in pobegnili. Uslužbenec je bil pri tem lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.