Mladi slovenski balinarji uspešni na SP

Oran, 24. septembra - Slovenska balinarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v alžirskem Oranu osvojila šest medalj, naslov svetovnega prvaka si je med mlajšimi člani priboril Žan Sodec, Slovenija pa je dobila še dve srebrni in tri bronaste medalje, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.