V Izraelu novi množični protivladni protesti

Tel Aviv, 24. septembra - V Izraelu so v soboto zvečer že 38. teden zapored potekali množični protesti proti pravosodni reformi in politiki vlade premierja Benjamina Netanjahuja. V Tel Avivu se je zbralo več kot 100.000 protestnikov, ljudje pa so se znova podali na ulice tudi v več drugih izraelskih mestih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.