Deveta Sobra pritegnila 20.000 obiskovalcev

Gornja Radgona, 24. septembra - Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra, ki danes v Gornji Radgoni zapira vrata, je v štirih dneh obiskalo 20.000 ljudi. Ob proizvajalcih in ponudnikih opreme za obrambo, varnost in zaščito so na Sobri sodelovali obrambno in notranje ministrstvo, vojska, policija, Uprava za zaščito in reševanje ter gasilci.