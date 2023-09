Sodražica, 23. septembra - Vrhniški Siliko je po zmagi v Sodražici osvojil tretji slovenski futsalski superpokal. Varovanci trenerja Mileta Simeunoviča so bili s 3:1 boljši od Dobovca. Gole za zmago so dosegli Max Vesel, Marko Bjelčević in Žan Janež.