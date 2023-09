Barcelona po preobratu premagala Celto, peta zmaga Girone

Barcelona, 23. septembra - Nogometaši Barcelone so v današnji tekmi 6. kroga španske lige po zaostanku z 0:2 v končnici tekme prišli do zmage proti Celti s 3:2, s tremi točkami pa so tudi skočili na prvo mesto lestvice. Druga je z enakim številom točk Girona, ki je danes premagala Mallorco s 5:3. V nedeljo bo derbi kroga med madridskima Alteticom in Realom.