Bayern odpihnil Bochum za skok na vrh lestvice, Leipzig premagal Gladbach

München, 23. septembra - Nogometaši Bayerna so v tekmi 5. kroga nemške bundeslige visoko s 7:0 premagali Bochum in se povzpeli na vrh lestvice. Bayer Leverkusen, ki je imel pred tem krogom enako število točk, bo igral v nedeljo s Heidenheimom. Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kapla je gostoval v Mönchengladbachu in zmagal tesno z 1:0.