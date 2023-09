Manchester City kljub poškodbam ne popušča

London, 23. septembra - Evropski in angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, tudi po šestem krogu domačega prvenstva ostajajo s polnim izkupičkom. Tokrat so za šesto zmago z 2:0 ugnali Nottingham Forest, vprašanje zmagovalca pa bržkone rešili že po 14 minutah, ko so z goloma Phila Fodena in Erlinga Haalanda že vodili s tem rezultatom.