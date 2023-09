Vreme: Ponoči bo dež ponehal

Ljubljana, 23. septembra - Ponoči bo dež večinoma ponehal, ponekod v zahodnih krajih se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 5, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo dopoldne bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod oblačno. Od vzhoda bo okoli poldneva spet začelo deževati. V zahodni polovici Slovenije bodo padavine manj verjetne. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih ni izključena kakšna dežna kaplja. Pihal bo severovzhodnik. V torek bo sončno in topleje.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Za njo se bo od zahoda nad vzhodne Alpe začelo krepiti območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od jugozahoda doteka vlažen, pri tleh pa bo od severovzhoda začel dotekati hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo padavine umaknile nad Hrvaško. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V nedeljo se bo predvsem v krajih zahodno od nas deloma zjasnilo, drugod bo še prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo deževalo predvsem v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Madžarske. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju zmerna do močna burja.