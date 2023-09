Kolumbijskega kolesarja Lopeza ugrabili in oropali nepridipravi

Bogota, 23. septembra - Kolumbijski kolesar Miguel Angel Lopez, ki trenutno zaradi dopinškega suspenza ne tekmuje, je v domovini doživel neprijetno izkušnjo. Nepridipravi so ga ugrabili na njegovem domu v Boyaci in mu ukradli kombi, telefon in gotovino v višini približno 200 evrov. Potem ko so ga zadrževali tri ure, so ga vendarle izpustili, poroča dnevnik El Tiempo.