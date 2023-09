Szijjarto se je ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN sestal z Lavrovom

New York, 23. septembra - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je v petek ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku sestal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Opozoril je, da vojna v Ukrajini škodi vsem, predvsem Evropi, in pozval h končanju spopadov. Sestanek z Lavorvom pa je predlagal drugim zahodnim voditeljem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.