Evropski prestolnici kulture leta 2025 si želita tesnega sodelovanja tudi v prihodnosti

Nova Gorica, 23. septembra - Župani Nove Gorice, Gorice in Chemnitza Samo Turel, Rodolfo Ziberna in Dagmar Ruscheinsky so danes v Novi Gorici podpisali sporazum o sodelovanju med Evropskima prestolnicama kulture (EPK) leta 2025. Takrat bo naziv namreč nosilo tudi omenjeno nemško mesto, podpisniki pa želijo sodelovanje ohraniti tudi pozneje.