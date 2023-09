V Zaragozi 90-letnico razglasili za mrtvo, a je na pogrebu še dihala

Zaragoza, 23. septembra - Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja so v ponedeljek v bolnišnici v španskem mestu Zaragoza sprejeli 90-letno žensko, ki so jo zdravniki kmalu zatem razglasili za mrtvo. Tik pred pogrebom je uslužbenec pogrebnega zavoda opazil, da ženska še vedno diha in ima šibek pulz. Žensko so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer pa je dan pozneje umrla.