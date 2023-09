V londonskem gledališču predstava z avtističnimi igralci

London, 25. septembra - V enem od vodilnih londonskih gledališč, Royal Court Theatre, je bila minuli konec tedna premiera igre Imposter 22 britanske dramatičarke in video umetnice Molly Davies, v kateri so zaigrale osebe, ki imajo težave z učenjem, in avtistični igralci. Premiera po pisanju britanskega The Guardiana pomeni pomemben mejnik za umetniški sektor.