Nemčija namerava uvesti nadzor na meji s Poljsko in Češko

Berlin, 23. septembra - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je za nemški tednik Welt am Sonntag napovedala vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko, da bi tako omejili pritok migrantov v državo. Preučujejo pa tudi druge ukrepe, ki bi preprečili tihotapljenje in trgovino ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.