Ameriški igralec Cloud umrl zaradi nenamernega predoziranja

Oakland, 25. septembra - Ameriški igralec Angus Cloud, ki so ga konec julija našli mrtvega, je po mnenju sodnomedicinskih strokovnjakov umrl zaradi nenamernega predoziranja mamil in zdravil. Glede na obdukcijsko poročilo so med drugim v njegovem telesu potrdili prisotnost kokaina, metamfetamina in močnega analgetika fentanil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.