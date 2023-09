V Tokio brez Gregorja Ropreta

Ljubljana, 23. septembra - Slovenski odbojkarski reprezentanti so do zadnjega trenutka upali, da jim bo na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah pomagal tudi prvi organizator igre Gregor Ropret, ki si je v polfinalu evropskega prvenstva poškodoval gleženj. A žal to ne bo mogoče, zdravniki so mu za pot v Tokio namreč prižgali rdečo luč.