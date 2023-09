Kopitarjevi kralji prvič gostovali v Melbournu

Melbourne, 23. septembra - Hokejisti LA Kings so v soboto popoldne pred razprodano dvorano Rod Laver Arene izgubili svojo prvo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone v severnoameriški ligi NHL v Melbournu v Avstraliji. Boljši so bili člani zasedbe Arizona Coyotes s 5:3. Zaigral je tudi slovenski as Anže Kopitar, ki je sprožil dva strela v okvir vrat nasprotnika.