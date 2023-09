Požari na Siciliji terjali smrtno žrtev

Palermo, 23. septembra - Na italijanskem otoku Sicilija divja več požarov. Najhuje je na območju letoviškega mesta Cefalu, kjer so požari doslej terjali eno smrtno žrtev. Prav tako so ogrozili enega od tamkajšnjih hotelov, zato so morali gasilci v petek zvečer s čolni evakuirati okoli 700 turistov. Požari medtem divjajo tudi nedaleč od Palerma.