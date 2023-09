Predsednica republike: Dan športa nas vabi, da ga praznujemo vsak dan v letu

Ljubljana, 23. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu športa v poslanici nagovorila državljanke in državljane, prebivalke in prebivalce ter vse ljubiteljice in ljubitelje športa. "Današnji praznik nas vabi, da ga praznujemo vsak dan v letu. Želim vam, da ga tako tudi počastimo, zase in drug za drugega - kot ekipa," je zapisala slovenska predsednica.