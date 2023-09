Newyorške borze končale v rdečem

New York, 22. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice nepremičninskih družb so se v petek znižale, donosi obveznic pa so poskočili na najvišjo raven v 16 letih. Razlog za to je sporočilo ameriške centralne banke, da bodo obrestne mere v ZDA ostale visoke dlje časa, poročajo tiskovne agencije.