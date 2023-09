Predsednica Pirc Musar pri Guterresu pozvala k reformi Varnostnega sveta ZN

New York, 22. septembra - Predsednica Nataša Pirc Musar se je v četrtek na sedežu ZN v New Yorku sestala z generalnim sekretarjem svetovne organizacije Antoniom Guterresem in pozvala k celoviti reformi Varnostnega sveta. Na pogovoru s kolegom iz Južne Koreje pa je izvedela, da bo ta država odprla veleposlaništvo v Ljubljani.