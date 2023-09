Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 9.)

Ljubljana, 22. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o sedmih mornariških topovih in 112 salvah, ki jih je obrambnemu ministrstvu Črne gore podarilo slovensko obrambno ministrstvo, Črna gora pa je Sloveniji podarila letalo G4 in muzejski helikopter. Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o načrtih za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne.