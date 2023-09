Ministri za promet z zavezo za bolj dostopno mobilnost

Barcelona, 22. septembra - Ministri EU za promet so dvodnevno neformalno zasedanje v Barceloni danes zaključili s podpisom Barcelonske deklaracije, zaveze za dostopno in pravično mobilnost. Ta je po njihovih navedbah pomembna tudi z vidika spodbujanja družbenega in ozemeljskega povezovanja. Zasedanja se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.