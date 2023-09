Bolzano že po treh tekmah brez trenerja

Bolzano, 22. septembra - Hokejisti Bolzana, člani regionalne lige ICEHL, v kateri nastopa tudi slovenska SŽ Olimpija, so po le treh tekmah nove sezone ostali brez trenerja. Kot so sporočili na spletni strani tekmovanja, Niklas Sundblad ni več glavni trener južnotirolske ekipe. Začasno bosta finalista zadnje sezone vodila Fabio Armani in Alexander Egger.