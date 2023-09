Francosko tožilstvo zahteva sojenje Le Penovi zaradi poneverbe evropskih sredstev

Pariz, 22. septembra - Pariško tožilstvo je danes izrazilo zahtevo po sojenju nekdanji vodji skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen in 26 njenim sodelavcem, ki naj bi evropska sredstva, namenjena poslancem Evropskega parlamenta, porabili za zaposlitve sodelavcev v Franciji. V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora in denarna kazen.