SDS za nujno sejo odbora DZ zaradi zastojev na avtocestah

Ljubljana, 22. septembra - Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor na temo "prometnega kolapsa na slovenskih avtocestah". V največji opozicijski poslanski skupini poudarjajo, da zastoji močno zmanjšujejo pretočnost in varnost v prometu, zato zahtevajo, da se vlada s to problematiko ustrezno spopade.