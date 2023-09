V Radovljici 1. Festival brezglutenskih okusov in zabave

Radovljica, 24. septembra - Radovljica bo danes gostila 1. Festival brezglutenskih okusov in zabave s predstavitvijo ponudnikov brezglutenske hrane in spremljevalnim programom. Festival pripravlja Adele Gray iz skupine Celiakaši v Sloveniji, podpirajo pa ga Slovensko društvo za celiakijo, Občina Radovljica ter javni zavod Turizem in kultura Radovljica.