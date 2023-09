Rast indeksa ta teden spodbujala Krka in Petrol

Ljubljana, 22. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden gibali neenotno, delnice Krke in Petrola so se podražile za več kot dva odstotka, kar nekaj pa jih je teden končalo na nižjih ravneh, kot so ga začele. Indeks SBI TOP se je zvišal za 0,85 odstotka na 1172,06 točke. V petih dneh je bilo sklenjenih za skupaj 3,4 milijona evrov poslov.