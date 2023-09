Vreme: Popoldan bo zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 22. septembra - Nastajale bodo plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28, na severozahodu okoli 19 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami postopno zajele vso državo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno in deževno. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne, zvečer in v noči na soboto bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu nekaj jasnine, drugod pa bo pretežno oblačno. Predvsem na vzhodu še lahko popoldne občasno rahlo dežuje. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. Oba dneva bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Alpe je dosegla vremenska fronta, ki bo v soboto prešla naše kraje. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v krajih zahodno in južno od nas bodo nastale plohe in nevihte, ki se bodo v noči na soboto razširile nad vse sosednje pokrajine. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu pa okrepljen jugo. V soboto bo povečini pretežno oblačno in deževno. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu pa popoldne in zvečer šibka do zmerna burja.