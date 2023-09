Velik interes za povračilo plač zaradi odpravljanja posledic po poplavah

Ljubljana, 23. septembra - Za povračilo izplačanih plač delavcem, ki so jim po poplavah v začetku avgusta odredili drugo delo, npr. čiščenje proizvodnih prostorov, je do ponedeljka, ko se je iztekel rok, zaprosilo 289 delodajalcev za 7036 zaposlenih, so za STA pojasnili na Zavodu RS za zaposlovanje.