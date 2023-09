Ljubljanska borza: Indeks zadnji dan tedna pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 22. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi se je danes zvišal za 0,32 odstotka. K rasti so največ prispevale delnice Krke in Petrola, ki so se podražile za 0,93 oz. 1,33 odstotka. Podražile so se le še delnice NLB, kar nekaj delnicam pa se je danes tečaj znižal. Sklenjenih je bilo za 944.381 evrov poslov.