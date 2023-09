Poslanci zavrnili zakonski predlog za omejitev števila županskih mandatov

Ljubljana, 22. septembra - Poslanci so na današnji seji DZ z 69 glasovi proti zavrnili predlog dopolnitve zakona o lokalnih volitvah, ki ga je Piratska stranka vložila s podpisi več kot 5000 volivk in volivcev. Z njim so predlagali omejitev županskih mandatov na največ dva. Predlog je podprla le Levica, ki je pomagala tudi pri zbiranju podpisov in poslanec Svobode.