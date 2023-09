Na Smrekovcu obnovili planinski dom, danes 6. dan Smrekovca

Šoštanj, 24. septembra - Na pogorju Smrekovca, ki je tudi del čezmejnega Geoparka Karavanke, so v dobrem letu dni obnovili planinski dom. Temeljita energetska in siceršnja obnova doma s 53 ležišči je stala 300.000 evrov. Slovesnost ob prenovi doma bo tam potekala danes, ko je organiziran tudi 6. dan Smrekovca s pohodi, ogledi in ob 11. uri skupinskim slikanjem na vrhu.