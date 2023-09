V Krmelju bodo nadomestili odslužena mostova prek potoka Hinja

Krmelj, 24. septembra - Sevniški župan Srečko Ocvirk je z boštanjskim gradbenim podjetjem Gradnje v četrtek podpisal pogodbo za rušenje odsluženih in gradnjo dveh novih mostov prek potoka Hinja v Krmelju. Pogodbena vrednost naložbe znaša nekaj več kot 770.000 evrov. Nova mostova naj bi zgradili do konca prihodnjega poletja, so sporočili s sevniške občine.