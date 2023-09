Novomeški Reusable Technologies razvil postopek recikliranja električnih baterij

Novo mesto, 23. septembra - Novomeško zagonsko podjetje Reusable Technologies je razvilo lasten postopek za recikliranje in obnovo oz. rejuvenacijo litij-ionskih baterij oz. elektronskih komponent pri izdelavi novih izdelkov. Baterijske celice in s tem baterijske sklope lahko po prvi uporabi prenovijo do 92-odstotno. Postopek pripravljajo za industrijsko uporabo.