V Savi Dolinki pri Mojstrani poteka zavarovanje kanalizacijske cevi

Mojstrana, 24. septembra - Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green je prejšnji teden na ministrstvo za naravne vire in prostor poslalo dopis o zasipavanju Save Dolinke pred počivališčem Topolino v Mojstrani. Kot so pojasnili na Direkciji RS za vode, se na tem območju izvaja zavarovanje kanalizacijske cevi.