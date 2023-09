Slovenska podjetja izvajajo projekte za zeleni prehod, a opozarjajo na ovire

Ljubljana, 22. septembra - Velika večina slovenskih podjetij, ki so jih anketirali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), že izvaja projekte za zeleni prehod, pri tem pa se soočajo z več ovirami, so poudarili na današnjem posvetu o Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) na GZS. Največji oviri sta pomanjkanje finančnih sredstev in zakonodaja.