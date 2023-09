Upravna enota Ljubljana jeseni znova odpira nekatere krajevne urade

Ljubljana, 24. septembra - Upravna enota Ljubljana bo z 2. oktobrom ponovno odprla krajevne urade Velike Lašče, Dobrova, Ig, Notranje Gorice, Škofljica in Dol pri Ljubljani. Krajevni urad Medvode ostaja do nadaljnjega zaprt, saj trenutno na lokaciji poteka popolna prenova zaradi posledic poplav, so sporočili z upravne enote.