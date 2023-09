V središču Ljubljane bo zaživelo Podeželje v mestu

Ljubljana, 23. septembra - V središču Ljubljane se bodo danes s svojimi pridelki in izdelki predstavili slovenski kmetje. Na Pogačarjevem trgu bo namreč potekala prireditev Podeželje v mestu, ki jo organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v sodelovanju z Lisztovim inštitutom ter Ljubljanskimi parkirišči in tržnico. Program bo kulturno in kulinarično obarvan.