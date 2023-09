Delegacija ministrstva za kulturo na ogledu arheoloških izkopavanj pri Drami

Ljubljana, 22. septembra - Delegacija ministrstva za kulturo si je danes ogledala arheološka izkopavanja pri SNG Drama Ljubljana, kjer so že našli nekaj zanimivih odkritij. Kot je povedal državni sekretar Matevž Čelik Vidmar, so želeli preveriti, ali dela potekajo po načrtih, da se bo zatem lahko začela celovita prenova dotrajane gledališke stavbe in njene okolice.