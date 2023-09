Ekološki dan EU za promocijo ekološkega kmetovanja

Ljubljana, 23. septembra - Ekološki dan EU, ki ga obeležujemo danes, je namenjen razmisleku o izzivih in priložnostih, povezanih z ekološkim kmetovanjem, ter ozaveščanju javnosti o prednostih prehoda na to obliko pridelave hrane. Z ekološkim dnevom se spodbuja doseganje ciljev trajnostnega razvoja, zmanjšanje ogljičnega odtisa in zagotavljanje kakovostne hrane za vse.