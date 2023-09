Strelca iz okolice Kopra ovadili za povzročitev splošne nevarnosti in lahke poškodbe

Koper, 22. septembra - Koprski kriminalisti so vložili kazensko ovadbo zaradi torkovega streljanja v vasi Sirči. 60-letnega moškega, ki je ustrelil proti zbiralcem starega železja in ranil 40-letnika, so ovadili za povzročitev splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe. Osumljenec je na prostosti, motiva za streljanje pa niso ugotovili, so danes pojasnili na policiji.