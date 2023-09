Policisti po uspešni preiskavi več kaznivih dejanj zoper premoženje pridržali 22 storilcev

Ljubljana, 22. septembra - Kriminalisti in policisti PU Ljubljana so v zadnjih treh mesecih uspešno preiskali več kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer na območju Kočevja, Ljubljane in Grosuplja. Policisti so v navedenem obdobju 22 storilcem, ki so skupno osumljeni 72 različnih kaznivih dejanj, odvzeli prostost, so danes pojasnili na novinarski konferenci.