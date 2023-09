Na Gorenjskem v četrtek dva ropa starejših oseb

Škofja Loka/Jesenice, 22. septembra - Policisti Policijske uprave (PU) Kranj so bili v četrtek obveščeni o dveh ropih starejših oseb, kjer sta neznanca vstopila v stanovanjsko hišo, fizično napadla starejšo osebo in si prilastila vrednejše predmete. V Škofji Loki sta storilca napadla 72-letno žensko, na Jesenicah pa 82-letnega moškega, so sporočili s PU Kranj.

V četrtek okoli 3.40 ure so bili škofjeloški policisti obveščeni o ropu 72-letne ženske. Dva storilca sta vstopila v notranjost njene stanovanjske hiše v Škofji Loki, fizično napadla žensko in si protipravno prilastila vrednejše predmete, so sporočili s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Ker jim z do sedaj izvedenimi aktivnostmi ni uspelo izslediti storilcev, kranjski policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na policijsko postajo Škofja Loka na telefon 04 502 37 00, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Prav tako so bili jeseniški policisti v četrtek nekaj pred 10. uro obveščeni o ropu 82-letnega moškega na območju občine Žirovnica. Storilca sta vstopila v hišo, fizično napadla moškega, ki sta ga tudi poškodovala, ter si prilastila vrednejše predmete.

Prvi storilec ropa na območju občine Žirovnica je moški, star okoli 25 let, visok med 175 in 180 centimetrov. Oblečen je bil v temno jopico, temen spodnji del trenirke z rdečim znakom Nike na levem hlačnem žepu. Na glavi je imel maskirno vojaško kapo s šiltom in vojaški nahrbtnik. Drugi moški je star med 30 in 40 let, oblečen je bil v siva oblačila, na glavi je imel kapuco, čez obraz pa kirurško masko, so sporočili s PU Kranj.

Tudi teh storilcev policistom z do sedaj izvedenimi aktivnostmi še ni uspelo izslediti, zato prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo policijsko postajo Jesenice na telefon 04 582 13 00, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200, so še sporočili s PU Kranj.